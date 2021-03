Siena, proseguono gli interventi di ammodernamento della rete televisiva

Proseguono a Siena i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 22 marzo: vicolo Ugurgieri, piazza del Mercato, vicolo della Fonte, vicolo della Stufa, via delle Lombarde, vicolo delle Pietre, via Duprè, via di Fontanella, piazza Il Campo, vicolo S. Salvadore, vicolo del Sambuco, via Castelvecchio, Costa Larga, via dei Percennesi, via del Capitano, vicolo del Verchione, via di Città, via di Stalloreggi, vicolo di Tone, piazza Postierla.Martedì 23 marzo: via C. Angiolieri, vicolo del Castellare, vicolo del Vento, via di Pantaneto, via Lucherini, via S. Vigilio, via S. Bandini, via Castelvecchio, Costa Larga, via dei Percennesi, via del Capitano, vicolo del Verchione, via di Città, via di Stalloreggi, vicolo di Tone, piazza Postierla.Mercoledì 24 marzo: vicolo del Bargello, piazza Il Campo, via delle Campane, via di Città, piazzetta delle Due Porte, via Mascagni, Piano dei Mantellini.Giovedì 25 marzo: piazzetta delle Due Porte, via Mascagni, Piano dei Mantellini, via dei Fusari, via del Costone, vicolo del Pozzo, piazzetta della Selva, vicolo delle Carrozze, via di Vallepiatta, via del Fosso di S. Ansano, vicolo di Vallepiatta, via Franciosa, vicolo di S. Girolamo.Venerdì 26 marzo: via dei Fusari, via del Costone, vicolo del Pozzo, piazzetta della Selva, vicolo delle Carrozze, via di Vallepiatta, via del Fosso di S. Ansano, vicolo di Vallepiatta, via Franciosa, vicolo di S. Girolamo, piazzetta Bonelli, via dei Pellegrini, via del Poggio, via delle Campane, via di Monna Agnese, via di Città, via di Diacceto, via di Fontebranda, via Franciosa, piazza S. Giovanni.