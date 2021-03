Siena, distretto sanitario integrato per l'immobile di viale Sardegna

Protocollo d’intesa tra Comune, Regione, Provincia, Aou Senese e Asl Toscana Sud Est

Sanità e scuola tra gli obiettivi primari dell’amministrazione comunale senese. Nel cercare di dare risposta ai crescenti bisogni di spazi sanitari e ambulatoriali nel territorio senese, soprattutto in un momento come questo condizionato dall’emergenza pandemica, la Giunta comunale di Siena ha deliberato l’approvazione di un protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Provincia di Siena, Azienda Ospedaliero Universitaria senese, Azienda Usl Toscana Sud Est e Comune di Siena, per lo sviluppo di progetti di assistenza sanitaria integrata collegati all’utilizzo dell’immobile di viale Sardegna, originariamente progettato dalla Provincia per uffici dislocati sulla città.L’edificio servirà ad ampliare gli spazi per alcuni settori dell’Aou senese come Diabetologia, Riabilitazione, Medicina del lavoro, Dermatologia, Reumatologia, Oculistica e Otorinolaringoiatria. Sarà inoltre una nuova sede per le diverse attività distrettuali dell’Asl Toscana Sud Est, al momento distribuite in diverse sedi del comune di Siena, tra cui quella del poliambulatorio di Pian d’Ovile. Le attuali attività distrettuali del poliambulatorio potranno dunque essere trasferite in viale Sardegna integrate a quelle dell’Aou senese.Grazie al nuovo utilizzo previsto dal Comune di Siena per il palazzo della Provincia, con il relativo trasferimento delle attività del poliambulatorio, l’area di Pian d’Ovile passerà ad una destinazione d’uso di tipo residenziale.Con la vendita dell’immobile di viale Sardegna potranno essere ricavate dalla Provincia le risorse necessarie per la riqualificazione di edifici scolastici del territorio, progetti di recupero, ristrutturazioni degli immobili e nuove palestre da adibire agli istituti scolastici.Le varianti urbanistiche che la Giunta si è impegnata ad adottare hanno la finalità di rendere il fabbricato idoneo e consono rispetto alle funzioni di natura sanitaria che andrà a compiere.Previsto entro settembre 2021 un accordo di programma che possa formalizzare i tempi di sottoscrizione degli atti per l’acquisto dell’immobile di viale Sardegna da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e dell’Asl Toscana Sud Est. Tale passaggio avverrà grazie all’erogazione di un contributo regionale che permetterà la vendita dell’immobile e allo stesso tempo il recupero di edifici e palestre scolastiche presenti sul territorio senese.