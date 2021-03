Ubriaco contromano in A1: denunciato 48enne residente a Siena

Stava percorrendo l'autostrada A1 contromano e ubriaco. E' accaduto ieri sera, lunedì 23 marzo. Alla guida di una Renault Clio, un 48enne di origini indiane residente a Siena, al km 199 dell'A1 nel comune di Casalecchio di Reno (BO), è stato bloccato dalla Polizia Stradale al termine di un lungo inseguimento.Gli agenti della Polstrada di Bologna Sud, sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni relative ad un'autovettura che stava viaggiando lungo la carreggiata sud (direzione Firenze) contromano, creando gravissimo pericolo per gli automobilisti in transito.Il 48enne è stato fermato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 2,02 g/l. Oltre alle contestazioni penali ed amministrative previste per la guida in stato di ebbrezza e la guida contromano con il ritiro immediato della patente ed il sequestro dell’autovettura, gli è stato contestato anche l’illecito amministrativo per aver violato le disposizioni relative al contenimento del contagio da coronavirus.