Covid-19, Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: non abbassare la guardia per le festività

Si è riunito oggi, venerdì 26 marzo, presieduto dal Prefetto Maria Forte, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato il vicesindaco del Comune di Siena Andrea Corsi, i vertici delle forze di polizia ed i Comandanti della Polizia Provinciale della Polizia Municipale di Siena, per fare il punto sui servizi di controllo che verranno messi in campo durante le prossime festività pasquali per garantire il rispetto delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del Covid-19.“Serve un altro sforzo da parte di tutti, che ci auguriamo possa essere l’ultimo, per proteggere il nostro territorio dalla diffusione del contagio, consentire agli operatori sanitari di respirare e trarre tutti i possibili benefici dalla campagna di vaccinazione – ha detto il Prefetto –. Sono consapevole di quanta stanchezza ci sia nella popolazione, costretta da mesi a pesanti sacrifici, e quanta preoccupazione avvertano gli operatori economici più duramente colpiti dall’impatto della pandemia. Ma dobbiamo riuscire a resistere, soprattutto ora che si intravedono concreti motivi di speranza”.Durante l’incontro è stata condivisa la necessità di evitare che le prossime festività, anche per effetto dell’inizio della bella stagione, possano spingere qualcuno ad abbassare la guardia sul piano delle misure di contenimento. I servizi saranno pertanto rivolti come di consueto a prevenire gli assembramenti, con un’attenzione particolare ai luoghi più tradizionalmente frequentati in occasione delle festività pasquali ed alle arterie stradali di collegamento, per la puntuale verifica della legittimità degli spostamenti.