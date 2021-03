Esternalizzazione asili nido comunali, intervento di LogoSiena

"Un asilo nido, oltre a essere punto di riferimento importante per le famiglie e per garantire il diritto al lavoro delle donne, è un ambiente sicuro, familiare e protetto per i bambini fino ai 3 anni. Recentemente è balzata alla cronaca la volontà dell’Amministrazione comunale di Siena di voler privatizzare progressivamente la gestione dell’intero complesso di asili nido comunali, con la motivazione di un necessario risparmio economico, anche se sono stati subito stanziati 100mila euro per finanziare l'operazione." Così un intervento dell'associazione LogoSiena."Al contempo - prosegue LogoSiena -, appare piuttosto contraddittorio che la stessa Amministrazione stia procedendo a decine e decine di assunzioni di personale, nonostante che il rapporto percentuale tra dipendenti comunali e popolazione residenti sia molto più basso rispetto agli altri capoluoghi di provincia toscani.Anche a Livorno, ai primi di dicembre il nuovo Sindaco aveva deliberato di affidare a privati due centri per l’infanzia cittadini facendo, però, dietrofront pochi giorni dopo a seguito del confronto con i genitori ed sindacati del personale comunale. La nostra Amministrazione comunale avrà la ragionevolezza di tornare sui suoi passi?Dal nostro punto di vista, investire nei servizi educativi pubblici, anche alla luce del fatto che altri Comuni italiani stanno progettando nuove scuole e chiedendo specifiche linee di finanziamento alle Regioni e allo Stato, dovrebbe essere una priorità, per assicurare un servizio primario per le famiglie e per la continuità formativa. Al di là della garanzia della continuità lavorativa, gli appalti a società private, di durata di circa due-tre anni, potrebbero variare nel tempo provocando un'alternanza delle educatrici, a scapito degli aspetti pedagogici. Purtroppo continuamente vengono scoperti casi di mala gestione degli asili, cosa che non è mai avvenuta per gli asili comunali di Siena dove c'è sempre stata soddisfazione e collaborazione anche con i genitori.LogoSiena, in appoggio alle educatrici degli asili nido comunali e, soprattutto, alle famiglie, si propone di sensibilizzare l’Amministrazione comunale di Siena rispetto a questa tematica, ritenendo che una Amministrazione, soprattutto se si professa civica, ha il dovere di ascoltare i cittadini e le loro esigenze e dare dimostrazione di un vero civismo e vicinanza alle necessità primarie dei cittadini con i fatti e non con le chiacchiere."