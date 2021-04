Siena, Fonte Gaia si illumina di blu per la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’Autismo

Una luce blu sulla Fonte Gaia di Piazza del Campo dal tramonto del 2 aprile all’alba del 3 aprile 2021. Con questo gesto l’amministrazione comunale di Siena ha deciso di aderire alla “Giornata nondiale di sensibilizzazione sull’Autismo” al fianco dell’Associazione Autismo Siena – Piccolo Principe. Obiettivo della manifestazione accendere i riflettori sui principali monumenti delle città del mondo per promuovere la ricerca scientifica e la solidarietà verso le persone autistiche.Considerata la situazione di emergenza e di distanziamento, dovuta alla pandemia Covid-19, i limiti imposti sono aumentati, limitando o privando del tutto la partecipazione alle attività educative, sociali e terapeutiche che le persone autistiche svolgevano.Proprio per questo anche il Comune di Siena ha deciso di partecipare alla campagna “Light it up blue”, sostenendo con forza ogni tipo di iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di questa terribile sindrome che si manifesta nei bambini a partire dai primi mesi di vita.