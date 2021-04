Siena, trasporto scolastico: invariate quote di compartecipazione per 2021-2022

Durante la riunione della Giunta comunale di Siena, tenutasi ieri pomeriggio, giovedì 15 aprile, è stato deciso, come ha informato l’assessore all’Istruzione Paolo Benini: "di lasciare invariate, visto il periodo di grande difficoltà economica generato dalla pandemia, anche le quote di compartecipazione alle spese relative al trasporto scolastico".Con decorrenza 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2022 la spesa a carico delle famiglie, stabilite in base all’ISEE e con l’esenzione per coloro che hanno un indicatore della situazione economica da 0 a 7.500 euro annui, prevede 180 euro per quelli da 7.500,01 a 17.000; 220 euro da 17.000,01 a 35mila e 250 euro per chi supera i 35.000,01. Per i non residenti nel Comune di Siena non verrà applicato l’ISEE e la cifra ammonta a 350 euro.Si ricorda che l’ISEE da prendere a riferimento è quello relativo all’inizio dell’anno scolastico che conserva la sua validità per tutto il periodo didattico.