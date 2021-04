Siena, gli interventi sul segnale televisivo dal 19 al 23 aprile

Proseguono a Siena i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 19 aprile: via Camollia, Costa Paparoni, vicolo della Magione, vicolo di Malizia, via Fontegiusta, via dei Pittori, via Santa Caterina.Martedì 20 aprile: via di Castelvecchio, Costa Larga, via dei Percennesi, via del Capitano, vicolo del Verchione, via di Città, via di Stalloreggi, vicolo di Tone, Piazza Postierla, via San Pietro, Chiasso del Bargello, Piazza il Campo, via delle Campane, via Bastianini, via della Diana, Pian dei Mantellini, via San Marco, via San Quirico.Mercoledì 21 aprile: Banchi di Sopra, via Calzoleria, vicolo del Viscione, vicolo della Torre, vicolo Beato Pier Pettinaio, vicolo Rinuccini, Piazza Tolomei.Giovedì 22 aprile: via dei Baroncelli, via del Fosso, vicolo del Fontino, via del Giglio, vicolo della Viola, via delle Vergini, vicolo di Provenzano, piazza Provenzano Salvani.Venerdì 23 aprile: vicolo degli Orefici, via Pantaneto, via dei Pispini, via Samoreci.