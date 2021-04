Siena, la Sala di Maggioranza di Palazzo Berlinghieri dedicata ad Alessandra Bagnoli

Questo pomeriggio, martedì 20 aprile, contestualmente all'inaugurazione della sala dell'auditorium della Asl Toscana Sud Est di Siena alla dirigente Alessandra Bagnoli, il Comune di Siena ha voluto dedicare all'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia la Sala Maggioranza di Palazzo Berlinghieri in Piazza del Campo.



Il sindaco Luigi De Mossi insieme ai figli di Alessandra Bagnoli hanno scoperto la targa “a futura memoria per le Amministrazioni che seguiranno e come segno di ricordo e riconoscenza da parte della cittadinanza tutta, per l'impegno umano, sociale, professionale e politico dalla stessa profuso”.



Presenti alla cerimonia in forma ristretta per rispettare le regole di questo periodo, i familiari, gli assessori di FdI, Francesco Michelotti e Paolo Benini insieme all'assessore al turismo Alberto Tirelli, il presidente del Consiglio comunale Marco Falorni ed una rappresentanza di consiglieri di maggioranza e minoranza.



Alessandra Bagnoli è scomparsa il 20 aprile 2020 all'età di 62 anni: “E' stata un esempio per qualità umane e professionali che ha saputo trasmettere anche in politica. Valori ed una visione di giustizia sociale che Alessandra ha saputo coniugare nel lavoro, nella politica, nella vita” ha detto il sindaco durante un breve discorso.