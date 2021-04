Tangenziale Siena, il Consorzio di Bonifica esegue intervento su pianta pericolante a Siena Ovest

Una pianta di pioppo pericolante minacciava il traffico e l’incolumità degli automobilisti sulla tangenziale di Siena, a pochi metri dall’uscita di Siena Ovest (direzione Grosseto). Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha risolto la criticità con un pronto intervento eseguito in collaborazione con Anas, ente proprietario della strada. L’albero, che rischiava di cadere, era infatti lungo il torrente Tressa, che scorre accanto alla tangenziale.E’ stata proprio Anas a segnalare la criticità a Cb6, che è quindi entrato in azione per risolvere il problema. L’intervento è stato eseguito da una ditta specializzata sotto la supervisione dei tecnici del Consorzio, visto che l’albero, molto alto, ha necessitato di operai “acrobati” per essere messo in sicurezza. Dopo attenta valutazione per provare a salvare il pioppo, considerando la situazione e soprattutto lo stato della pianta, è stata necessaria la rimozione: prima sono stati potati i rami, poi il fusto. Il traffico nell’importante arteria della città di Siena è ora di nuovo in sicurezza.