Comune di Siena, lunedì 26 aprile riaprono tutti gli uffici per il rilascio delle carte di identità

Il sindaco Luigi De Mossi accoglie le istanze dei cittadini

Da lunedì 26 aprile tutti gli uffici del Comune di Siena preposti al rilascio delle carte di identità saranno riaperti al pubblico dal lunedì al venerdì.Il sindaco Luigi De Mossi, accogliendo le istanze dei cittadini, ha stabilito che tutto il personale rientrerà in ufficio, dopo aver lavorato a turno in presenza e in smart working, e dunque le cinque postazioni, tre in via Salicotto e due al decentrato all’Acquacalda, saranno attive per il rilascio ed il rinnovo delle carte di identità.