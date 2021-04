Prefettura di Siena, riunione del tavolo di coordinamento del trasporto pubblico scolastico

Sono proseguiti nella mattinata odierna, presieduti dal Prefetto Forte, i lavori del tavolo di coordinamento per il raccordo tra orari delle attività didattiche ed orari dei servizi del trasporto pubblico locale, alla luce delle nuove percentuali stabilite, a partire dal 26 aprile prossino, dal decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 in ordine alla didattica in presenza per gli studenti degli istituti superiori di secondo grado.Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti della Regione, della Provincia, dei Comuni di Siena, Abbadia San Salvatore, Chianciano Terme, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Poggibonsi, dell’Ufficio Scolastico Territoriale e della Tiemme Spa.In apertura di riunione il Prefetto ha informato i presenti degli esiti dell’incontro con i dirigenti scolastici coordinati dal dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale i quali, nel rappresentare in molti di essere in grado di svolgere le lezioni in presenza con una percentuale anche del 100%, hanno comunicato di aver rimodulato, a partire dal prossimo 26 aprile, la ripresa dell’attività didattica in presenza in un range che si attesta tra il 70% ed il 75% della popolazione studentesca, garantendo al contempo, ove possibile, la didattica sempre in presenza alle classi quinte e prime.Il rappresentante della Tiemme Spa ha assicurato che l’azienda metterà in campo 40 bus aggiuntivi per il trasporto in sicurezza della popolazione studentesca nelle nuove percentuali e che verrà effettuato un puntuale monitoraggio giornaliero onde consentire una tempestiva ed efficace rimodulazione delle corse programmate qualora emergessero criticità.Nel prendere atto della sostenibilità finanziaria del nuovo Documento Operativo che sarà prontamente aggiornato alla luce della nuova cornice normativa, il Prefetto, anche recependo le istanze dei rappresentanti dei Comuni ove la pandemia in questi ultimi giorni morde di più, ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo, nelle zone di maggiore concentrazione degli studenti e nelle ore di punta, dei volontari di Protezione Civile e della prosecuzione del progetto “Ti Accompagno”, ed ha assicurato, comunque, la presenza della Polizia Municipale e il contributo delle forze di polizia.Al termine il Prefetto ha aggiornato a breve termine i lavori del tavolo per individuare e condividere gli opportuni interventi necessari ad esito dei monitoraggi effettuati.