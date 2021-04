Comune di Siena, al via le domande per il pacchetto scuola 2021/2022

Il Comune di Siena informa che le domande per il pacchetto scuola 2021/2022 potranno essere presentate da domani, martedì 27 aprile, fino al prossimo 18 maggio esclusivamente online. Per la trasmissione della domanda è indispensabile essere in possesso di SPID ( https://www.spid.gov.it/richiedi-spid ) oppure CNS (con Smartcard abilitate all'utilizzo della Carta d'identità elettronica, Carta Infocamere, Carta Postecert, Carta Regionale dei Servizi).Per la compilazione delle domande collegarsi al portale istituzionale www.comune.siena.it e seguire il percorso Servizi on line – Istruzione - Accesso ai servizi scolastici, e accedendo con le credenziali (SPID o CNS), redigere la domanda relativa al Pacchetto scuola – Diritto allo studio.A conferma dell'avvenuta trasmissione, l'applicativo rilascerà una ricevuta in formato pdf indicante il numero e la data di protocollo che costituirà prova dell'avvenuta presentazione della domanda stessa. Detto numero sarà indicato come identificativo nella graduatoria, quindi, in caso di sua assenza, la domanda risulterà come mai presentata.