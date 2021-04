In Campo: ''Il Consiglio comunale del 28 aprile e il Santa Maria della Scala''

"Dall’Ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di mercoledì 28 aprile apprendiamo che sarà discussa la proposta di statuto sulla nuova Fondazione che reggerà il Complesso Museale del Santa Maria della Scala." Così un intervento dell'associazione In Campo."Noi di In Campo riteniamo che un tema di così grande importanza per la città che rappresenta un cambiamento epocale avrebbe meritato un dibattito pubblico ampio e approfondito e un Consiglio comunale monotematico.Al contrario il Consiglio del 28 aprile, convocato solo giovedì 22 aprile, originariamente in presenza e in diretta streaming, già lunedì è stato ridimensionato ad una seduta in videoconferenza: un copione già visto che ricorda quanto avvenuto per il Piano operativo.Se queste sono le premesse attendiamo con estremo interesse e un po’ di apprensione il testo dello statuto e il dibattito che presumibilmente ne scaturirà."