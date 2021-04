Da lunedì 3 maggio consegna dei sacchi per rifiuti ai residenti del centro storico di Siena

A partire da lunedì 3 maggio, e fino al 4 giugno il Comune di Siena provvederà alla consegna, ai residenti del centro storico, dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti.I due punti di consegna sono rispettivamente ubicati in Piazza del Campo n. 2 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8 alle 14 e il martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle ore 17,30 e all'autoparco comunale in Strada di Pescaia n. 1 dal lunedì al venerdì solo la mattina dalle 9,30 alle ore 12,30.I cittadini dovranno presentarsi muniti della copia dell'ultima bolletta TARI e relativa attestazione di pagamento, rispettare le norme di prevenzione Covid-19 durante le fasi di attesa e consegna dei sacchi, attendendo distanziati il proprio turno, indossando la mascherina e igienizzandosi le mani.