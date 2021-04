Convocazione lunedì 3 maggio alle ore 9 presso il Santa Maria della Scala

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per lunedì 3 maggio alle ore 9.00, nella Sala "Italo Calvino" nel Complesso museale Santa Maria della Scala, in seduta monografica.All’ordine del giorno "Città di Siena: situazione economica attuale in periodo di Covid-19, confronto con le voci in campo".Alla seduta sono inviate tutte le autorità cittadine e le rappresentanze di categoria.