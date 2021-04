Tiemme, sabato 1° maggio bus con orario festivo

Alcuni servizi territoriali saranno sospesi nei bacini di competenza di Tiemme

Nella giornata di domani, sabato 1° maggio, Festa nazionale dei lavoratori, i servizi di trasporto di Tiemme, sia quelli urbani che extraurbani, su tutto il territorio di competenza dell’azienda seguiranno l’orario festivo, salvo alcune specifiche variazioni in determinate aree territoriali.Le eccezioni riguardano, in particolare, la linea 138 Arezzo-Siena; il servizio urbano della linea T1 di Montepulciano e il servizio urbano della linea T61 di Chiusi che non saranno effettuati.Inoltre, il servizio urbano di Arezzo sarà sospeso dalle ore 12 alle ore 16. A Siena, il servizio urbano sarà svolto con modalità festiva ridotta, mentre risulteranno sospese le linee extraurbane eccetto alcune corse della linea 131 Siena-Firenze.Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione news del sito www.tiemmespa.it o l’App Tiemme Mobile 2.0, nonché rivolgersi all’Info Mobilità (chiamando l’800-922984 da telefono fisso o l’199-168182 da cellulare).