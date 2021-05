Segnale TV; gli interventi di miglioramento a Siena da lunedì 3 maggio

Proseguono a Siena i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 3 maggio: via Aretina, via Vivaldi, Strada S. Eugenia, via G. Gigli, via dei Pispini, via S. Chiara.Martedì 4 maggio: via Aretina, via Vivaldi, Strada Sant’Eugenia, via G. Gigli, via dei Pispini, via S. Chiara, via B. Peruzzi, via S. Martini, Largo Sassetta.Mercoledì 5 maggio: Strada Sant’Eugenia e via Aretina.Giovedì 6 maggio: via Vivaldi.Venerdì 7 maggio: via Cozzarelli e via del Villino.