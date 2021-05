Sulla strada statale 715 Siena-Bettolle è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Bettolle, dal km 5,000 al km 5,1100, a Siena, per consentire lavori di rifacimento del piano viabile. Lo comunica l'Anas informando che il traffico è deviato in entrata e in uscita allo svincolo di Taverne d’Arbia al km 5,000.