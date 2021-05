Avis Siena, ampliati e rinnovati i locali della sede in via Mattioli

All’interno della struttura è stato realizzato un murales gentilmente concesso dal pittore Fabio Mercati rappresentante uno scorcio di Piazza del Campo

Giornata storica per la sezione AVIS comunale di Siena che dopo 25 anni riesce a rinnovare ed ampliare i locali della sua sede in via P.A Mattioli 8/A a Siena. Il taglio del nastro dei rinnovati locali si è tenuto lunedì 3 maggio. I lavori di ristrutturazione sono iniziati i primi di ottobre e si sono conclusi già nel mese di novembre.Il Comune ha gentilmente concesso l’ampliamento della sede che ha portato la struttura da 37 a 69 metri quadri. Nonostante il momento poco favorevole dovuto alla pandemia, l’AVIS comunale di Siena è riuscita a coronare il sogno delle generazioni precedenti che sono state parte integrante con l’associazione e che sarebbero sicuramente orgogliose dell’obbiettivo raggiunto. All’interno della struttura è stato realizzato un murales gentilmente concesso dal pittore Fabio Mercati rappresentante uno scorcio di Piazza del Campo con gli elementi simbolo della tradizione senese. L’obbiettivo futuro dell’associazione è che questi ambienti diventino un luogo formativo e di aggregazione per i giovani.All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore alla sanità, servizi sociali e alle politiche della casa del Comune di Siena Francesca Appolloni, il vicepresidente vicario di Avis regionale Toscana Luciano Franchi; i membri del collegio dei revisori dei conti di Avis comunale di Siena Nevio Migliorini, Giampietro Caporali e Gianfranco Giustarini, insieme ad alcuni componenti del consiglio direttivo della sezione.