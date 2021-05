''Aspettando il Giro d'Italia'', gli appuntamenti a Siena sabato 8 e domenica 9 maggio

Continuano gli appuntamenti senesi del ricco cartellone di iniziative sportive di “Aspettando il Giro d’Italia” con due giorni tutti dedicati alle due ruote.Sabato 8 maggio, un’escursione sui sentieri ciclabili fuoristrada della Montagnola senese con partenza, alle 9.30, dalla Fortezza Medicea e che toccherà anche il Petriccio, una parte della Via Francigena, la Piramide del Canale del Granduca, l’Eremo di San Leonardo al Lago, il Castello di Poggiarello e ritorno. L’iniziativa in collaborazione con il CAI prevede una difficoltà medio facile per un tracciato di 30 km con dislivello 450 m. E’ richiesta un’attrezzatura specifica composta da bicicletta mountainbike, casco protettivo e abbigliamento tecnico.Il giorno successivo, invece, domenica 9, dalle 14.30 alle 19.30, sempre nella splendida cornice della Fortezza, un evento promozionale della scuola di ciclismo pensata per i più piccoli. Un’occasione per far conoscere, tra gimkane e percorsi didattici di prova per la MTB e la bici di strada dai 4 ai 14 anni di età, la scuola e questo sport.Per entrambi gli appuntamenti occorre prenotarsi, scrivendo all’indirizzo email: info@pedalesenese.it.