Siena, prosecuzione Consiglio comunale monografico sulla situazione economica nel periodo Covid-19

Convocazione lunedì 10 maggio alle ore 15.30 presso il Santa Maria della Scala

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per lunedì 10 maggio alle ore 15.30, nella Sala "Italo Calvino" nel Complesso museale Santa Maria della Scala, in seduta monografica.All’ordine del giorno la prosecuzione della trattazione dell’argomento "Città di Siena: situazione economica attuale in periodo di Covid-19, confronto con le voci in campo", la cui prima seduta si è tenuta lunedì scorso.Alla seduta sono inviate tutte le autorità cittadine e le rappresentanze di categoria.