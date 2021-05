Siena, modifiche temporanee alla circolazione per cedimento di una caditoia

A causa del cedimento di una caditoia della fognatura bianca dalle ore 14 di domani, giovedì 6 maggio e fino alle ore 7 del giorno successivo, saranno in vigore a Siena le seguenti disposizioni.In via di Città restringimento della carreggiata e divieto di svolta a destra in direzione di via di Beccheria e via di Fontebranda; divieto di transito in via di Beccheria, mentre in via di Fontebranda, all’intersezione con via di Città, sarà in vigore il divieto di svolta a sinistra in direzione di piazza Indipendenza, pertanto le linee del trasporto pubblico locale non potranno raggiungere il capolinea nella piazza.