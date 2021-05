Torna a Siena la ''Mostra mercato di piante e fiori'' nei giardini della fontana di San Prospero

Nei giardini della fontana di San Prospero a Siena, dall’8 al 9 maggio, torna la “Mostra mercato di piante e fiori” con la dodicesima edizione primaverile. L’appuntamento, ad ingresso gratuito dalle 9 alle 19.30, e organizzato dalla Società Toscana di Orticultura, vedrà la presenza dei più qualificati produttori florovivaisti a livello nazionale e locale nonché associazioni artigianali senesi del settore.Un giardino nei giardini nel quale perdersi, non sono per gli appassionati, ma anche per tutti coloro che vogliono passare qualche ora all’aria aperta acquistando prodotti di fioriture e tipologie tipiche della stagione, piante ornamentali, aromatiche, grasse, esotiche, oltre agli accessori e terricci per la coltivazione.