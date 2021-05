Siena, open day on line del nido d'infanzia Le Biciancole

Giovedì 13 maggio è in programma a Siena l’open day online del nido d’infanzia comunale Le Biciancole (piazzetta Don A. Perucatti, 2).In videoconferenza le educatrici, dalle 17.30 alle 18.45, forniranno tutte le informazioni e risponderanno in diretta alle domande dei genitori che si sono connessi. Per partecipare e ricevere il link, grazie al quale prendere parte all’incontro, è necessaria la prenotazione scrivendo alla email: coordinamento.pedagogico@comune.siena.it entro le 12 del giorno in cui si terrà la videoconferenza scelta.