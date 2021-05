Siena, gli interventi al segnale Tv in programma dal 10 al 14 maggio

Proseguono i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV a Siena, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 10 maggio: piazzetta Barbicone, via degli Orti, via del Comune, via del Pian d’Ovile, via di Mezzo, via di Vallerozzi, piazza d’Ovile.Martedì 11 maggio: vicolo di Borgo Franco, via del Pian d’Ovile, via di Fontenuova, via di Vallerozzi, piazza d’Ovile.Mercoledì 12 maggio: via del Vecchietta, via Simone Martini, via Lippo Memmi, via Maitani.Giovedì 13 maggio: vicolo del Sasso, via dell’Oliviera, vicolo di Finimondo, via di Fiera nuova, via di Fiera vecchia, via dei Pispini, piazza S. Spirito.Venerdì 14 maggio: via Simone Martini, viale Sardegna.