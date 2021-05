Opere pubbliche in provincia di Siena. Rosignoli (PD): ''Dalla Regione 8,7 milioni per finanziare 11 interventi''

"Ci sono undici interventi sul territorio senese, per un totale di 8,7 milioni di euro di investimenti, tra quelli che la Regione ha deciso di finanziare con le risorse dell’anticipazione del Fondo di Sviluppo e Coesione deciso dal Governo. Si tratta di opere importanti e immediatamente cantierabili che riguardano l’adeguamento sismico delle scuole, il consolidamento di frane, la manutenzione straordinaria della viabilità, gli orti urbani. Una buona notizia per il nostro territorio."



Il consigliere regionale Elena Rosignoli annuncia il pacchetto di interventi per la provincia di Siena che la Regione sottoporrà all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e che saranno finanziati con le risorse europee del FSC.



"Ancora una volta viene premiata la capacità progettuale dei Comuni. Infatti nell’elenco delle opere che sarà sottoposto al Governo sono stati inseriti gli interventi che erano già in fase avanzata di progettazione e quindi immediatamente cantierabili. Senza progetti chiari e definiti non si intercettano finanziamenti – spiega Rosignoli – Il pacchetto di interventi licenziato dalla Regione ammonta ad oltre 110 milioni di euro e rappresenta uno stimolo importante per il rilancio della Toscana e una risposta concreta a tanti problemi di rilevanza territoriale. A queste risorse si aggiungeranno a breve tutte quelle previste dal Recovery Fund e dalla programmazione europea per il periodo 2021 – 2027."



L’elenco degli interventi previsti in provincia di Siena:

Comune di Poggibonsi, miglioramento sismico scuola Primaria Gaetano Pieraccini: 3.495.000 euro

Comune di Sinalunga, miglioramento sismico Sec. I Bettolle: 400.000 euro

Comune di Pienza, miglioramento sismico scuola Primaria: 1.111.201 euro

Comune di Sinalunga, Ottenimento agibilità e adeguamento normativa antincendio IC John Lennon, Sec I Don Lorenzo Milani: 550.000 euro

Comune di San Quirico D’Orcia, miglioramento sismico Sec. I San Quirico D’Orcia: 561.740 euro

Comune di Torrita di Siena, miglioramento sismico Primaria Edmondo De Amicis, IC Torrita di Siena: 1.195.000 euro

Provincia di Siena, manutenzione straordinaria barriere sul ponte al km 247+500 lungo SR2 Cassia: 165.000 euro

Comune di Murlo, progetto ed intervento consolidamento frane via del Lagaccio: 226.825 euro

Comune di Montepulciano, intervento di completamento delle opere di ripristino delle mura castellane a valle di via del giardino: 770.000 euro

Comune di Monteroni d’Arbia, lavori di ricostruzione del ponte sul borro La Causa: 207.423 euro

Comune di Sinalunga, realizzazione Orti urbani: 11.674 euro