Fratelli d'Italia Siena: ''C'è la possibilità di riunire tutte le classi del Piccolomini''

“L'Istituto Franci presto statalizzato, può trovare una nuova sede e liberare le aule del liceo”

"L'amministrazione comunale di Siena sta completando un importante iter amministrativo riguardo alla “Rinaldo Franci” che, prossimamente, porterà lo storico istituto superiore di studi musicali alla completa statalizzazione. Una svolta per l'ente senese nato nel 1834 e coinvolto da oltre venti anni nel progetto di riqualificazione delle istituzioni didattiche musicali italiane con il sistema della formazione artistica parallelo al sistema universitario." Questo l'inizio di un intervento di Fratelli d'Italia di Siena."Su questo fronte il Comune, da cui la “Franci” continua a ricevere un determinante e fondamentale sostegno, si è impegnato a costruire una strada con maggiori risorse ed obiettivi, un futuro ancora più favorevole senza perdere e disperdere le proprie radici. Al di là delle voci su nuovi dirigenti o ritorni di fiamma anacronistici, questi dovranno essere valutati non per appartenenza politica, ma per reali capacità e titoli.Fratelli d'Italia evidenzia che questa svolta storica del riordino della “Rinaldo Franci” può diventare una ulteriore opportunità per il Comune di Siena. Intanto, pur restando l'onere pubblico a sostegno dell'Istituto, dovrebbe essere avviato dall’Istituto stesso un percorso che intercetti nuove risorse che sostituiscano così l'impegno economico comunale.Al contempo auspichiamo che venga trovata una nuova struttura, adeguata ed emblematica, da trasformare in una sede autonoma e rinnovata dell'importante Istituto di alta formazione artistica e musicale. Questa soluzione porterebbe a liberare molte aule e permetterebbe al Comune di riunificare tutte le classi del “Piccolomini”, dove si trova adesso la “Franci”, limitando ed eliminando definitivamente così tutte le problematiche che si sono verificate fino ad oggi con la separazione del liceo di Scienze umane trasferito al Pontificio Seminario regionale Pio XII in località Montarioso. E' una questione soltanto di volontà che darebbe una nuova dimensione più indipendente e solenne all'Istituto “Rinaldo Franci” e nello stesso momento favorirebbe il ritorno alla prestigiosa sede istituzionale di una parte del liceo che ormai da oltre un anno è al centro di condivisibili polemiche."