Infortunio sul lavoro alle 15.27 di oggi, venerdì 14 maggio, in un'azienda in località Santa Regina a Siena. Un uomo di 60 anni è stato vittima di un incidente con un trattore ed è stato trasportato in codice 3 (condizioni critiche) al policlinico Santa Maria alle Scotte.Sul posto sono intervenuti i sanitari della Pubblica Assistenza di Siena, i Carabinieri ed i Vigili del fuoco. È stato allertato il servizio di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana sud est.