Andrea Mari detto Brio muore in un tragico incidente stradale a Bolgheri

Andrea Mari detto Brio, nato 44 anni fa a Rosia, famosissimo fantino del Palio di Siena e 6 volte vittorioso sul tufo di Piazza del Campo, è morto sul colpo in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 15.30 di oggi, lunedì 17 maggio, sul viale dei cipressi a Bolgheri in provincia di Livorno.



Secondo le prime ricostruzioni, Mari ha perso il controllo della Porsche sulla quale stava viaggiando ed è andato contro i cipressi che costeggiano il viale. Al momento dell'incidente Brio era da solo a bordo dell'auto.



Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale di Castagneto Carducci e il magistrato di turno.



La carriera di Andrea Mari detto Brio



Nel luglio del 2000 corre la prima Prova al Palio di Siena per la Contrada Valdimontone, montando il cavallo Un Grigino. Sempre nel 2000 esordisce al Asti per il Rione San Silvestro, non riuscendo però a superare la batteria eliminatoria.



Nel 2001 esordisce a Fucecchio per la Contrada Querciola, conquistando su Francobollo la finale, la quale però non viene disputata. Esordisce anche al Palio di Bientina, dove ottiene la 2ª posizione per la Contrada Cilecchio, alle spalle della Forra.



Nell'agosto del 2001 arriva invece l'esordio a Siena, montando Razzo de Nulvi per la Contrada della Tartuca; successivamente correrà anche il Palio di Asti per il Rione Santa Caterina, senza accedere alla Finale.



Nel 2002 ottiene il secondo posto a Fucecchio, sempre per la Contrada Querciola montando la cavalla Bugia, conosciuta anche con il nome di Indian Ocean, sia a luglio che ad agosto; prende poi parte al Palio di Siena, montando Venus VIII nell'Aquila e Varco II nell'Oca. Corre anche ad Asti, conquistando il 2º posto per il Rione Santa Caterina.



Nel 2003 conquista il Palio di Ferrara per il Rione San Giacomo, montando Tanza, e raggiunge la finale a Fucecchio, dove si piazza 7º disarcionato dal cavallo Onda. Nel luglio 2003 è costretto a saltare il Palio di Siena per squalifica, ma corre regolarmente ad agosto per la Nobile Contrada dell'Aquila, cavalcando Big Big.



Nel 2004 conquista ancora il Palio di Ferrara, stavolta per il Rione Santo Spirito, sul cavallo Olmo River; poi si piazza 3º a Fucecchio indossando il giubbetto di Sant’Andrea su Asterixi. Dopo aver nuovamente saltato il Palio senese di luglio per squalifica, corre a quello di agosto montando Zilata Usa, per i colori del Valdimontone.



Nel 2005 corre il Palio di Fucecchio, ancora per la Querciola, piazzandosi 7º in finale, a Siena corre a luglio con la Tartuca su Et di Gallura, e ad agosto per l'Onda su Choci, in un Palio che vedrà vincitrice, dopo 44 anni, la Contrada rivale dell'Onda, la Contrada della Torre, a settembre è chiamato ancora a Fucecchio, per l'edizione Straordinaria del Palio, con la Querciola, montando Debellante e arrivando 3º.



Il 2006 lo vede vincere a sorpresa il Palio di Siena per la Pantera nella carriera di Provenzano, in una corsa combattuta e incerta: alla mossa balza subito in testa l'Aquila (con Virginio Zedde su Ellery), seguono Torre (Luca Minisini su Desmon), Selva (Alberto Ricceri su Fedora Saura) e Leocorno (Giovanni Atzeni su Zilata Usa). La favorita Istrice parte attardata (era di rincorsa e non è riuscita a trovare un allineamento favorevole per partire bene) e Trecciolino si ritrova sull'esterno, con una traiettoria sfavorevole. Al primo San Martino c'è una vera e propria ammucchiata di cavalli, dove cadono Torre, Giraffa e Leocorno. Ne approfitta l'Aquila che allunga, mentre la Pantera, partita dalle retrovie, approfitta del "tamponamento" al primo San Martino per risalire delle posizioni. Prima del secondo san Martino le posizioni sono: Aquila, Oca, Pantera. Subito dopo il secondo casato la Pantera riesce ad infilare l'Oca dall'interno, ma l'Aquila sembra ormai lontanissima e manca solo un giro. Qui avviene invece il "miracolo", con il Mari che riesce tra l'ultimo San Martino ed il Casato a guadagnare metro su metro, spronando al massimo il cavallo Choci. All'ultimo casato Lo Zedde sbaglia traiettoria prendendo la curva troppo larga e la contrada rivale, la Pantera, lo affianca dall'interno. Nel testa a testa tra le due rivali prima del bandierino è Brio su Choci a spuntarla, con uno scatto che lascia l'Aquila dietro la linea del bandierino.



Ad agosto, ancora per la Contrada della Pantera, arriva 2º, sempre con il cavallo Choci, nel palio vinto dalla Selva



Nel 2007 torna a correre il Palio di Fucecchio, per la Nobile Contrada Sant'Andrea, montando Eugenie ed arrivando 4º, a Siena invece, nel Palio di luglio arriva 2º montando Dostoevskij per la Nobile Contrada del Nicchio; prende parte anche al Palio di agosto, per la Contrada Sovrana dell'Istrice, montando Elisir di Logudoro, ma non riesce a ripetere i risultati precedenti, restando sempre nelle retrovie.



Il 18 agosto partecipa per la prima volta al Palio di Piancastagnaio per l'Imperiale Contrada Castello sulla purosangue "La Nera", da lui stesso allenata; la corsa, dominata dalla mossa all'arrivo, lo vede vincitore, riportanto il Palio ai colori rosso-verdi dopo nove anni.



Ha preso parte anche al Palio di Asti, vestendo il giubbetto del Borgo Tanaro Trincere Torrazzo, senza però accedere alla finale.



Nel maggio del 2008 partecipa al Palio di Legnano, difendendo i colori bianco-verdi di San Domenico. Arriva 2° montando Rockyness. A Siena anche nel 2008 non riesce a ripetere le prestazioni dei due anni precedenti: a luglio corre ancora con la Pantera, dove disputa una gara in ombra complice il cavallo scarso toccato in sorte alla contrada. Ma è soprattutto ad agosto che delude, quando disputa il palio da super-favorito con la contrada della Torre, dato che cavalca il vincitore di luglio Già del Menhir. In quel palio la spunterà invece a sorpresa il Bruco, con il Mari indietro per tutta la corsa a rincorrere lo scosso del Drago, l'Oca ed il Bruco.



Il 2009 non comincia sotto migliori auspici: al Palio di Fucecchio, per la Contrada Cappiano, corre con Istrix, cavallo più che modesto, non riesce a raggiungere la finale complice una mossa irregolare data con il cavallo completamente girata e dopo che il mossiere aveva invalidato una mossa regolare dove era partito in testa. Al Palio di Legnano, il 31 di maggio, s'infortuna nella finale a causa di un difetto del nuovo canape testato per la prima volta nell'occasione. La corda non si abbassa abbastanza velocemente e mentre le altre contrade riescono a partire, il Mari cade rovinosamente riportando la frattura di una clavicola.



Ciò sembrava mettere in discussione la sua presenza sul tufo il due di luglio al Palio di Siena. Invece il fantino recupera e raggiunge l'accordo per correre il 2 luglio con la Contrada della Civetta. L'infortunio del cavallo Iesael la sera della prova generale però, esclude la partecipazione della contrada al palio del giorno successivo.



Il 16 agosto 2009 corre il Palio di Siena di nuovo con la Contrada della Civetta su Istriceddu, conquistando per la seconda volta la vittoria a Siena. Tale affermazione, oltre a togliere la cuffia trentennale alla Contrada, lo consacra definitivamente tra i grandi del Palio.



Nel 2010, dopo aver scontato la squalifica di un palio per scorrettezze al canape della carriera precedente, torna nuovamente a difendere i colori della Civetta con il cavallo Ilon, senza però riuscire a vincere.



Il 16 agosto 2011 corre il Palio di Siena con la Contrada della Giraffa su Fedora Saura, conquistando per la terza volta la vittoria a Siena.



Il 2 luglio 2013 monta a cavallo per difendere i colori della Contrada della Lupa sul cavallo grigio Indianos, corre un palio combattuto fino alla fine, riuscendo ad arrivare secondo al bandierino, ma subito dopo l'arrivo cade da cavallo. Sopraggiungono a quel punto i contradaioli della contrada rivale della Lupa che lo picchiano. La convalescenza dopo questo incidente è stata lunga e Andrea Mari si ripresenta ai canapi nel 2014 completamente ristabilito.



Il 16 agosto 2014 corre il Palio di Siena con la Contrada della Civetta su Occolé, conquistando per la quarta volta la vittoria a Siena. Il 21 settembre dello stesso anno si aggiudica anche la vittoria al Palio di Asti, per il rione di Santa Caterina.



Il 2 luglio 2015 con la cavalla Morosita Prima si aggiudica il secondo Palio consecutivo (dopo la vittoria di agosto 2014), portando alla vittoria la contrada della Torre.



Il 29 maggio 2016 con il cavallo Totò vince il Palio di Legnano per la contrada di San Martino.



Dopo aver scontato un Palio di squalifica a luglio, "Brio" torna a correre il Palio di Siena il 16 agosto 2016. Va a montare Morosita Prima nella Contrada del Drago; nonostante un'ottima corsa, viene superato dalla Contrada della Lupa al terzo giro, riuscendo così solo a sfiorare la vittoria.



Nel dicembre 2017 diventa fantino di contrada del Bruco. Il 2 luglio 2018 partecipa al Palio della Madonna di Provenzano coi colori della Contrada del Drago in sella al cavallo Rocco Nice ottenendo il suo sesto successo in piazza del Campo. Ad agosto monta sempre per la Contrada del Drago il cavallo Pathos de Ozieri, non riuscendo tuttavia a bissare la vittoria di luglio.



Nell'agosto 2019 sfiora la settima vittoria sul tufo senese per i colori del Bruco montando Schietta. Mari prende la testa alla prima curva di San Martino e la mantiene fino a pochi centimetri dal bandierino, quando viene superato dal cavallo della Selva Remorex, che da "scosso" compie la rimonta, cogliendo la seconda vittoria in carriera e regalando a Giovanni Atzeni detto Tittia il settimo successo in Piazza del Campo, nonché il secondo personale "cappotto" al Palio di Siena.



