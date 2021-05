Siena, festa in piena notte in centro: 13 studenti sanzionati dalla Guardia di Finanza

Musica e schiamazzi provenienti dagli Orti dei Tolomei: comminate sanzioni per circa 5.000 euro. Chiuso qualche giorno prima un centro benessere scoperto non essere mai stato sanificato

Attorno alle 2 della notte tra sabato e domenica scorsa, una pattuglia della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Siena, che si trovava in servizio di controllo del territorio in piazza del Mercato, è stata richiamata da schiamazzi, musica e urla provenienti dalla zona della mensa universitaria Sant'Agata, presso gli Orti dei Tolomei.Giunti sul posto, i militari si sono addentrati a piedi nella zona dei giardini e si sono imbattuti in una festa improvvisata con la presenza di oltre una ventina di persone. Nonostante il fuggi fuggi generale creatosi alla vista dei militari, le Fiamme Gialle senesi sono riuscite ad identificare parte dei presenti, i quali sono risultati essere tutti studenti del progetto Erasmus.Oltre all’immediata interruzione della festa abusiva, l’attività di servizio si è conclusa con la comminazione della prevista sanzione amministrativa di 400 euro a carico dei fermati. Per uno di questi si è reso necessario anche l’intervento del personale sanitario a causa dei traumi riportati in una caduta accidentale nel tentativo di sfuggire all’identificazione.Poco prima altri giovani erano stati sanzionati nel centro cittadino per mancato rispetto delle prescrizioni connesse al coprifuoco.L’attività di servizio si colloca in un più ampio presidio disposto a tutela della collettività che già nei giorni antecedenti al week-end aveva portato alla chiusura di un centro benessere che non aveva rispettato i protocolli di sicurezza previsti dalle nore anti Covid. In particolare, è stato riscontrato che l’esercizio commerciale non era stato mai sottoposto a sanificazione dal momento della riapertura, né tantomeno effettuava tali operazioni dopo ogni prestazione.