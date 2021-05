''Siena 2030: visione, pianificazione e progetti per una città più vivibile'', incontro organizatto dagli EcoDem

Il Coordinamento degli Ecologisti Democratici di Siena, nell'ambito degli incontri online di approfondimento per aprire un confronto sul futuro della città dal punto di vista di una maggiore sostenibilità ambientale, organizza per giovedì 27 maggio alle ore 21,15 un confronto sul tema “Siena 2030: visione, pianificazione e progetti per una città più vivibile”.Si tratta del terzo appuntamento di un ciclo di dibattiti finalizzati a mettere a fuoco le priorità d’intervento su vari settori di rilevante importanza per migliorare gli assetti ambientali della città e del suo territorio.Interverranno l'urbanista professor Gianfranco Gorelli e l'architetto Nicola Valente, presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Siena.Introdurrà l'incontro il portavoce EcoDem di Siena Gianni Porcellotti e coordinerà Sandro Angiolini.Chi è interessato a partecipare può scrivere una mail entro il 26 maggio all’indirizzo: “ ecodemsiena@gmail.com ” per ricevere il link da cliccare per il collegamento previsto sulla piattaforma microsoft teams.