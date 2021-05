Siena, gli interventi al segnale televisivo dal 24 al 28 maggio

Proseguono a Siena i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 24 maggio: via Duccio di Boninsegna, via L. Vanni, via F. di Valdambrino.Martedì 25 maggio: via Duccio di Boninsegna, via L. Vanni, via F. di Valdambrino, via Fiume, via XXIV Maggio, via Montesanto, via Veneto, via C. Battisti, via Gorizia.Mercoledì 26 maggio: via Fiume, via XXIV Maggio, via Montesanto, via Veneto, via C. Battisti, via Gorizia.Giovedì 27 maggio: via F. Corridoni, via XXIV Maggio, via B. Bonci, via Martiri di Scalvaia, via E. Toti, via Veneto, via A. Pannilunghi.Venerdì 28 maggio: viale Trento, via XXIV Maggio, viale V. Veneto, viale Trieste, via Monte Cengio, via Isonzo.