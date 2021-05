Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 28 maggio: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso il Santa Maria della Scala

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per venerdì 28 maggio alle ore 9.00, presso la sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 95 2021 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021: CONFERMA DI PROPOSTE ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 97 2021 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI AL COMMA 738 DELL'ART. 1 DELLA L. 27/12/2019 N. 160 – CONFERMA ALIQUOTE 2020 PER L'ANNO 2021.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 89 2021 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 88 2021 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E NOMINA COMPONENTI PER IL TRIENNIO 2021-2024.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 87 2021 LA SITUAZIONE INDOTTA DALLA PANDEMIA - “PER UNA CITTA' BELLA, UNITA E SOLIDALE”: NOMINA COMPONENTI TEAM DI COORDINAMENTO.6 APPROVAZIONE VERBALE 85 2021 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (28/04/2021).7 COMUNICAZIONI 81 2020 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.8 INTERROGAZIONE 51 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO DELL'ARTE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER DECONGESTIONARE I FLUSSI E MIGLIORARE LA SICUREZZA PER VEICOLI E PEDONI LUNGO L'ASSE VIARIO VIALE TOSELLI-SS 73 LEVANTE.9 INTERROGAZIONE 57 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL PIANO ATTUATIVO DELLA ZONA DI COSTALPINO.10 INTERROGAZIONE 60 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALLO STATO DI DEGRADO DEL PARCHEGGIO IN STRADA DELLE ROPOLE A TAVERNE D'ARBIA.11 INTERROGAZIONE 64 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI SULLE VICENDE RELATIVE ALL'INCHIESTA HIDDEN PARTNER E LE POSSIBILI CONSEGUENZE PER LA CITTA'.12 INTERROGAZIONE 65 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI PER L'APPLICAZIONE DELLA MOZIONE SULLA VIOLENZA DI GENERE IN MATERIA DI AUTONOMIA ABITATIVA: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ERP DEL COMUNE DI SIENA AL LIMITE REGIONALE DEL 40% PER DESTINARE ABITAZIONI A FINALITA' SOCIALE.13 INTERROGAZIONE 67 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLA SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL COMUNE DI SIENA.14 INTERROGAZIONE 69 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLE COLONNINE DI RICARICA PER LE AUTO ELETTRICHE DEL COMUNE DI SIENA.15 INTERROGAZIONE 70 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AL PROGETTO “STRADEDISIENA.IT”, PROGETTO SOVRACOMUNALE CHE COINVOLGE 28 COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA, OLTRE AD AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI PROVINCIA DI SIENA, REGIONE TOSCANA E LE ASSOCIAZIONI DI APPASSIONATI LOCALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA TERRE DI SIENA SLOW.16 INTERROGAZIONE 71 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA DI SCACCIAPENSIERI.17 INTERROGAZIONE 90 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI IN MERITO ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA. NELLO SPECIFICO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA E AZIENDA USL SENESE.18 INTERROGAZIONE 91 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI IN MERITO AI PRESIDI SANITARI E SANITA' TERRITORIALE.19 INTERROGAZIONE 92 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SUL FUTURO DELLO STADIO E DELL'AREA DEL RASTRELLO DOPO LE DICHIARAZIONI DEL VICEPRESIDENTE DELLA SOCIETA' SIENA CALCIO NOAH.20 INTERROGAZIONE 98 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI PER UN AGGIORNAMENTO SUL POC E SUL PUMS.21 INTERROGAZIONE 99 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI PER UN AGGIORNAMENTO SU PAY CARE E BASE DIGITALE SPA.22 INTERROGAZIONE 100 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLE MODALITA' DELLA RACCOLTA RIFIUTI DOMICILIARE NEL CENTRO STORICO DI SIENA.23 MOZIONE 61 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI PER IL COINVOLGIMENTO DI A.S.P. NELLA CAMPAGNA VACCINALE COVID-19.24 MOZIONE 62 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO NERO SU BIANCO DAVIDE CIACCI IN MERITO ALLE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE CATEGORIE COMMERCIALI COLPITE DALL’EMERGENZA SANITARIA.25 MOZIONE 68 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI SULLE PROPOSTE PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' E DEI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA CRISI COVID 19.26 MOZIONE 73 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO, LORENZO LORE’, MARIA CONCETTA RAPONI, LEGA MASSIMO BIANCHINI, PAOLO SALVINI PER L’ISTITUZIONE DI UNA “CARTA DEL DECORO URBANO”27 MOZIONE 74 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI LEGA PAOLO SALVINI, FORZA ITALIA LORENZO LORE’, MARIA CONCETTA RAPONI, ORAZIO PELUSO SULLA NOMINA DI UN GARANTE PER GLI ANIMALI.28 MOZIONE 77 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE CIRCA LA MODIFICA DELL'ATTUALE REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE AL FINE DI INTRODURRE L'ARMAMENTO DEGLI OPERATORI DI P.M. CON FUNZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA.29 MOZIONE 80 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA PERICCIOLI, ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI PER L'ABOLIZIONE DELLA CD TAMPON TAX E L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA PREVISTA PER I BENI DI PRIMA NECESSITA' AI PRODOTTI DI IGIENE FEMMINILE.30 MOZIONE 82 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO.31 MOZIONE 83 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.32 MOZIONE 93 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI PER UNA POLITICA DEL CIBO PER SIENA.33 MOZIONE 94 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IMPEGNO CIVICO SIENA TOMMASO BARTALINI PER INIBIRE L'ACCESSO AL PARCHEGGIO SOTTERRANEO IN VIALE FRAJESE (ZONA COLONNA SAN MARCO) AL PERSONALE NON AUTORIZZATO.34 MOZIONE 96 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI PER L'ISTITUZIONE DI UN DISTRETTO DELLE SCIENZE DELLA VITA A SIENA.