Siena, gli interventi al segnale tv dal 31 maggio al 4 giugno

Proseguono i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde a Siena il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 31 maggio: via T. Sarrocchi, Prato di Sant’Agostino, via di San Pietro, via T. Pendola.Martedì 1° giugno: via T. Sarrocchi, Prato di Sant’Agostino, via San Pietro, via T. Pendola, via San Quirico, via di Castelvecchio, via Stalloreggi, piazza del Conte.Giovedì 3 giugno: via dei Montanini, via dell’arco Malavolti, piazza Bargagli Petrucci, via della Stufa secca, piazza dell’Abbadia, vicolo dello Sportello, via dei Montanini.Venerdi 4 giugno: costa di Sant’Antonio, via della Sapienza, via di Fontebranda, via Santa Caterina, vicolo del Forcone, vicolo della Macina, via della Galluzza.