Siena, 1° giugno 2021: 31° anniversario dell’uccisione dei Carabiniei Mario Forziero e Nicola Campanile

Oggi, martedì 1° giugno alle ore 11.30, presso la chiesa di San Girolamo in Campansi, alla presenza del Prefetto di Siena, Maria Forte, nonché dei vertici delle forze dell’ordine provinciali, dei parenti delle vittime, del Sindaco di Siena e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, i Carabinieri di Siena e il loro comandante provinciale, Colonnello Nicola Pio Michele Ferrucci, nel rispetto delle imposizioni legate all’emergenza pandemica in atto, celebreranno con una messa officiata dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice, la memoria dei due Carabinieri uccisi esattamente 31 anni fa nel cuore della città di Siena. Successivamente verranno state deposte due corone di alloro sul luogo dell’eccidio.Alle 14.30 circa del 1° giugno 1990, l’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M di Siena, composto dal carabiniere scelto Mario Forziero e dal carabiniere Nicola Campanile, mentre percorreva la via Garibaldi, avendo notato una persona a bordo di un ciclomotore che stava procedendo nella corsia opposta riservata ai soli mezzi pubblici, decideva di invertire la marcia per procedere al controllo. Nel frattempo il giovane, accortosi di essere stato visto dai militari, cercava di dileguarsi nel traffico cittadino ma, inseguito dall’equipaggio, veniva raggiunto e bloccato in via dei Gazzani.Mentre Forziero fermava l’auto e Campanile si accingeva a scendere dal mezzo per procedere al controllo, lo sconosciuto spintonava quest’ultimo energicamente facendolo cadere, estraendo al contempo una pistola, con la quale esplodeva in rapida successione tre colpi all’indirizzo di Mario Forziero, che stava per soccorrere il collega, ed uno nei confronti di Nicola Campanile, che si trovava ancora a terra.Entrambi i militari, benché gravemente feriti, prima di accasciarsi al suolo privi di sensi, riuscivano ad esplodere alcuni colpi di pistola all’indirizzo dello sconosciuto, che riusciva però a dileguarsi a piedi nel centro storico cittadino.Immediatamente venivano diramate le ricerche dell’autore dell’efferato reato che, giunto in via 25 Aprile, veniva bloccato da un equipaggio della Polizia di Stato con l’ausilio di un vigile urbano, mentre tentava di unirsi ad una comitiva di turisti per sfuggire alle ricerche. Lo stesso veniva identificato in un 27enne di Firenze.I due militari, immediatamente trasportati presso il locale policlinico, decedevano alle successive ore 16.00 per le gravi ferite riportate.Ad entrambi i militari veniva successivamente concessa la Medaglia d'Oro al valor Civile con la seguente motivazione: "Componenti pattuglia automontata mentre si apprestavano all'identificazione del conducente di un motociclo, venivano fatti segno di un'improvvisa azione di fuoco. Benché gravemente feriti, cercavano di reagire con l'arma in dotazione ma, nel disperato tentativo di inseguire il malvivente, si accasciavano al suolo. Splendido esempio di giovani vite immolate con grande ardimento ed altissimo senso del dovere.”