Siena, luce viola su Fonte Gaia per il ''World Eating Disorders Action Day''

Mercoledì 2 giugno il Comune di Siena aderisce alla Giornata Mondiale sui disturbi alimentari

All’interno della campagna di sensibilizzazione “Fiocchetto Lilla” promossa da Anci e Never Give Up Onlus, in occasione della quinta Giornata Mondiale sui Disturbi del Comportamento Alimentare, sarà presente con una luce viola sulla Fonte Gaia di Piazza del Campo anche il Comune di Siena.Con l’illuminazione di un monumento significativo della città si vuole promuovere e rendere visibile a tutti la testimonianza su una tematica molto delicata che colpisce soprattutto i giovani, con il fine di sensibilizzare la prevenzione e la ricerca.