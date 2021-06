Il 2 giugno mercato di Siena in Fortezza: appuntamento dalle 8 alle 14

Il mercato in Fortezza per la Festa della Repubblica

Mercoledì 2 giugno torna il mercato di Siena in Fortezza. Appuntamento dalle ore 8 alle ore 14 con le più svariate categorie merceologiche, dall’abbigliamento alle scarpe, accessori moda, intimo, vintage, fino al settore degli alimentari e dei fiori.“Siamo molto contenti - spiega il presidente Assidea Alessio Pestelli – che l’Amministrazione comunale, ancora una volta, si sia dimostrata vicina alle esigenze della categoria degli ambulanti. Consapevoli dell’importanza di un evento sportivo come quello calcistico, in questa occasione ribadiamo che le due esigenze possono coesistere. Con il dialogo è stato possibile trovare una soluzione in grado di dare risposta al mondo del calcio e alle 170 imprese che operano nel mercato cittadino. Siena è pronta a ripartire e lo fa con il mercato, un’opportunità per fare acquisti all’aria aperta in sicurezza”.