2 Giugno, le celebrazioni per la Festa della Repubblica a Siena

Consegna delle onorificenze O.M.R.I., Medaglia d'Onore e Medaglia d'Oro ''Vittima del terrorismo''

Mercoledì 2 giugno, dalle ore 9,00, si apriranno a Siena le celebrazioni per festeggiare il 75° anniversario della fondazione della Repubblica con la deposizione della corona presso l’Asilo Monumento alla presenza del prefetto di Siena, Maria Forte, del sindaco Luigi De Mossi, e del presidente della Provincia, Silvio Franceschelli.La manifestazione celebrativa proseguirà alle ore 9.30, in Piazza Duomo, con la solenne cerimonia dell'alzabandiera, simbolo dell'Unità nazionale, e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, alla presenza di una rappresentanza delle Istituzioni territoriali al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento e contrasto del contagio.Seguiranno gli interventi del Prefetto di Siena, del Sindaco e del Presidente della Provincia. Successivamente il Prefetto consegnerà una copia della Costituzione a due studenti senesi per l’impegno manifestato dai giovani del mondo della scuola nella drammatica fase dell’emergenza sanitaria.Il programma proseguirà nel Salone degli Arazzi della Prefettura con la consegna delle Medaglie d’Onore, riconoscimento morale per i cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale, e delle Medaglie d’oro di “Vittima del terrorismo”, onorificenza riconosciuta ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale.Seguirà poi la consegna delle onorificenze dell’Ordine ”Al Merito della Repubblica Italiana” a diciannove cittadini della provincia di Siena che si sono distinti ”nel campo delle lettere, delle arti, dell’ economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari” o per aver svolto lunghi e onorati servizi nelle carriere civili e militari.La cerimonia di consegna delle benemerenze si svolgerà in tre fasce orarie differenziate (10.30, 11.30 e 12.30), al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento e contrasto del contagio.Rino BANDUCCIDomenico GORRASICapitano paracadutista Antonio FORTUNATOCaporal maggiore capo paracadutista Giuseppe RUBERTOColonnello dell’Arma dei Carabinieri Nicola FERRUCCI, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Siena.Michele MAIO, professore ordinario in Oncologia Medica dell’Università di Siena e responsabile del reparto di Immunoterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliere Universitaria Senese.Angelo RICCABONI, professore ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli Studi di Siena.Francesco TRAVERSI, musicista e compositore italianoGiovanni BOVA, dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera Senese.Angelo CAPALBO, segretario generale del Comune di Montevarchi.Colonnello Giuseppe CARFAGNA, Sottocapo di Stato Maggiore Operativo del Comando Truppe Alpine.Mauro CUCINI, direttore Banca Findomestic di Firenze.Maria Grazia CUSI, professore ordinario di Microbiologia presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi di Siena.Gabriella DAL CANTO, collaboratore sanitario presso l’Azienda Ospedaliera Senese.Francesca FROSININI, assistente informatico presso la Prefettura di Siena, Segreteria del Prefetto.Alessio GABRIELE, collaboratore professionale sanitario presso l’Azienda Ospedaliera Senese.Giuseppe GIORGIADI, vicepresidente del Comitato di Siena della Croce Rossa.Agnese PANE, Primo Dirigente della Polizia di Stato.Cristina PERUZZI, titolare della scuola “Pétite Ecole”Filippo RAMINI, medico chirurgo.Ezio SABATINI, coordinatore del volontariato di Protezione Civile della Provincia di Siena.Giorgio TALIANI, presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società “Electroelsa”Franco VICIANI, presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda “Vitap Costruzioni Meccaniche S.p.A.”