Incidente tra un'autovettura e uno scooter alle 14.15 di oggi, giovedì 3 giugno, in via Fiorentina a Siena. Una donna di 45 anni è stata trasportata in condizioni serie, con codice giallo, all’ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul luogo del sinistro, oltra ai sanitari del 118 e della Misericordia di Siena, sono intervenuti i Carabinieri.