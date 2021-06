International School of Siena, i primi diplomati

A 10 anni dalla sua fondazione, la scuola festeggia i primi studenti che hanno conseguito l’ambìto IB Diploma

Questo pomeriggio, sabato 4 giurno, presso il nuovo Campus di International School of Siena, si è celebrato il primo Graduation Day, la cerimonia di consegna dei Diplomi della Scuola Internazionale, con la partecipazione di Paolo Benini, assessore all'Istruzione del Comune di Siena, di Duccio Mattii, vicepresidente CdA GSK Vaccines srl, Rino Rappuoli, direttore scientifico GSK Vaccines srl, della preside Lianne Knibb, dei dirigenti del Gruppo Inspired, dei professori, delle famiglie e degli studenti dell'High School."Alcuni diplomati - spiega Lianne Knibb, preside di International School of Siena - hanno frequentato l'International School of Siena fin dalla sua apertura nel 2010, altri hanno scelto di iscriversi a partire dal ciclo delle medie, ma la più grande soddisfazione per la nostra comunità scolastica è che dopo due anni di sfide straordinarie nel loro percorso didattico, questi studenti hanno superato ogni aspettativa raggiungendo ottimi risultati accademici che confermano il nostro istituto fra le eccellenze formative a livello internazionale".International School of Siena è stata la prima scuola in Toscana ufficialmente autorizzata a offrire i tre programmi didattici IB (International Baccalaureate® - www.ibo.org ), dai 3 ai 18 anni, riconosciuti dalle migliori istituzioni formative internazionali di tutto il mondo. Fondata nel 2010, da settembre 2016 fa parte del Gruppo Inspired ( www.inspirededu.co.uk ), una realtà globale leader nel settore dell'educazione privata premium presente in Europa, Asia-Pacifico, Africa, Medio Oriente e America Latina, che educa oltre 50.000 studenti attraverso una rete di più di 70 scuole.