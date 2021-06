''Il mondo intorno a noi'', il progetto della scuola dell’infanzia Marciano dell’I.C. Tozzi di Siena

Alla scoperta di Siena e dei suoi tesori e delle sue meraviglie

Si è concluso il progetto "Il mondo intorno a noi" che ha visto coinvolti i bambini della scuola dell'infanzia di Marciano. Un progetto, portato avanti per tre anni: iniziato con la conoscenza della flora del territorio intorno a noi, passato poi attraverso la descrizione dei “nostri” animali e in ultimo, quest'anno, la conoscenza della nostra bella Siena e le sue tradizioni."Le precauzioni imposte dalle normative anticovid non hanno permesso le uscite didattiche e le esperienze dirette - spiega il dirigente scolastico Floriana Buonocore -. Ma, utilizzando filmati, foto, articoli di giornali, fazzoletti delle contrade, barberi, i nostri piccoli-grandi bambini hanno potuto avvicinarsi alla realtà locale pur non "toccando con mano".Il celeberrimo dipinto del Buon Governo di A. Lorenzetti ha segnato la partenza del nostro "viaggio". La Balzana con i suoi colori è stata riprodotta in gigantografia 3D. Le mura della città con le porte, le Fontanine delle contrade, la storia del Palio, dei cavalli con le loro spennachiere, i tamburi, gli zucchini e le bandiere hanno divertito ed entusiasmato, accendendo la curiosità di tutti.Sono stati nostri graditi ospiti alfieri e tamburini della Contrada della Selva e della Giraffa ai cui Priori va un sentito ringraziamento. Infine, un’esperienza vissuta andando in giro per la città tutti insieme, bambini, famiglie e maestre: tre percorsi per tre sezioni, che hanno concretizzato quanto vissuto a scuola.Un particolare grazie ai Priori, agli economi e alle persone delle contrade del Nicchio, della Pantera e del Valdimontone, che hanno spalancato le porte dei loro musei accogliendo e raccontando la loro storia.I bambini, oggi, sono stati davvero felici di correre, osservare, ascoltare. La grande partecipazione delle famiglie ha reso possibile vivere una magnifica mattinata insieme seppur distanziati. Vista la riuscita del progetto, l'obiettivo per il futuro, sarà quello di coinvolgere tutte le Contrade, alla scoperta di Siena e dei suoi tesori e delle sue meraviglie."