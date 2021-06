Sono 5 i mezzi che sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa mattina, mercoledì 9 giugno, attorno alle 8, all'altezza dell'uscita Siena Ovest in direzione Firenze della tangenziale di Siena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso un ferito in codice verde, quindi con traumi minori.Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.