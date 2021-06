Arci Siena: I circoli ripartono con attività sociali, culturali e ricreative

Serenella Pallecchi, presidente provinciale Arci Siena aps: “Momento atteso per tornare vicini alle comunità”



I circoli Arci stanno ripartendo con alcune delle loro attività anche in provincia di Siena. Nel rispetto dell’ordinanza emessa nei giorni scorsi dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, oltre alla somministrazione già attiva da fine aprile, i circoli culturali, sociali e ricreativi, possono promuovere, nel rispetto delle norme anti Covid-19, spettacoli, iniziative culturali, attività sportive e motorie, corsi individuali e collettivi, attività ludiche e didattiche extrascolastiche dedicate a bambini e ragazzi con l’aiuto di operatori e animatori. Dal 1° luglio, se non interverranno misure restrittive legate all’andamento epidemiologico, i circoli potranno riprendere anche le attività ricreative e di socialità, quali il gioco delle carte e le tombole.



“L’ordinanza regionale - commenta Serenella Pallecchi, presidente provinciale di Arci Siena aps - segna, finalmente, la ripartenza dei circoli Arci e di altre strutture culturali, sociali e ricreative che sono, da sempre, punti di riferimento e di socializzazione importanti per molti territori e le loro comunità. Fin dall’inizio della pandemia, l’Arci si è mobilitata a livello nazionale per salvare e tutelare il mondo dell’associazionismo impegnato nella promozione culturale e sociale, colpito pesantemente e ingiustamente dalle restrizioni anticontagio rispetto ad altre categorie. Adesso, almeno in Toscana e in provincia di Siena, potremo iniziare a ripartire con alcune delle nostre attività, nel rispetto delle norme anti Covid-19 e contando sui nostri soci e volontari, che sono l’anima dei circoli Arci e che attendevano da tempo questo momento”.