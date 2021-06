Siena, gli interventi al segnale tv in programma dal 14 al 18 giugno

Proseguono i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde a Siena il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana:Lunedì 14 giugno: via Mentana, viale Mameli, viale Avignone, strada di Marciano, via Custoza.Martedì 15 giugno: via Martiri di Montemaggio, viale Cavour, via Fiorentina, via Achille Sclavo.Mercoledì 16 giugno: via Duccio di Boninsegna, via L. Vanni, via F. di Valdambrino.Giovedì 17 giugno: Banchi di Sotto, vicolo dei Borsellai.Venerdì 18 giugno: via di Città, via dei Termini, via delle Terme.