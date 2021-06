Siena, bolletta Bottini Comunali anno 2021

Il Comune di Siena informa che gli importi dovuti per le utenze idriche dei “Bottini Comunali”, relativi all'anno in corso, restano invariati. Sono state emesse in questi giorni le bollette, con scadenza 30 luglio 2021, che dovranno essere pagate tramite bonifico sul conto corrente bancario della Tesoreria del Comune di Siena, Banca MPS Ag. 13. IBAN: IT47O0103014217000063270017 con causale: nome, cognome, codice fiscale del titolare dell’utenza e canone idrico Bottini Comunali 2021.Per ulteriori informazioni relative ai pagamenti, gli utenti possono rivolgersi alla Siena Parcheggi S.p.a. - Gestione Entrate, tel: 0577/228795; mail: cosap@sienaparcheggi.com Per comunicare eventuali variazioni dell’intestatario dell’utenza si prega di prendere contatti con l'Ufficio Concessioni Cimiteriali: tel. 0577/292463 – Mail: servizi.cimiteriali@comune.siena.it Il Comune di Siena esercita in economia il servizio di distribuzione dell'acqua addotta dai “Bottini Comunali” - antico acquedotto medievale della città - e dal 1999 vige il regolamento che, fra l'altro, disciplina le modalità di autorizzazione per l'utilizzo dell'acqua proveniente dalla relativa rete idrica, per uso non potabile, subordinandone il legittimo uso al rilascio di un'apposita concessione da parte dell'ente. Per saperne di più sulla distribuzione acqua dei Bottini Comunali è possibile collegarsi al sito del Comune di Siena: https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Pagare-tasse-e-tributi/Bottini-Comunali-Distribuzione-Acqua