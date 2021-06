Siena, il Lions Club finanzierà il restauro delle lapidi che riportano i versi della Divina Commedia

Durante la seduta della Giunta comunale di Siena, tenutasi ieri pomeriggi, è stata accolta la richiesta presentata dal Lions Club di Siena, con la quale l’associazione ha manifestato la volontà di donare al Comune di Siena, facendosi carico di ogni onere di spesa per l’esecuzione delle opere, il restauro delle 8 lapidi, presenti all’interno della città, che riportano versi tratti dalla Divina Commedia di Dante Alighieri e relativi a personaggi senesi dell’epoca.Il Comune si occuperà dell’acquisizione dei pareri necessari all’esecuzione dell’intervento e dell’alta sorveglianza sulle opere che verrà eseguita da tecnici interni all’Amministrazione in possesso delle necessarie qualifiche."Un gesto lodevole – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Sara Pugliese – che, ancora una volta, evidenzia e conferma lo spirito filantropico del Lions, i cui soci come più volte hanno fatto, contribuiscono fattivamente alla conservazione del patrimonio culturale della città di Siena".E così alle altre iniziative promosse dalla città, come sta accadendo in tutta Italia e nel mondo, per celebrare i 700 anni della morte del Sommo Poeta, si aggiunge il restauro di queste lastre di pietra che si trovano, dal 1921, posizionate in Piazza del Campo, via Garibaldi, vicolo del Tiratoio, via del Moro, vicolo della Torre, via Vallerozzi, vicolo Beato Pier Pettinaio e via della Diana, che testimoniano il rapporto intercorso da Dante Alighieri con Siena.