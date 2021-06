Attorno alle 16.45 di oggi, venerdì 25 giugno, una donna di 34 anni è stata trasportata dal 118 in codice giallo all'ospedale di Santa Maria alle Scotte dopo essersi ribaltata con la propria auto in via Girolamo Gigli a Siena.Sul posto, oltre l'automedica del 118, sono intervenuti la Pubblica Assistenza di Siena, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.