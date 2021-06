A Siena iniziativa con il portavoce nazionale di Potere al Popolo, Giuliano Granato

Lunedì 28 giugno il portavoce nazionale di Potere al Popolo Giuliano Granato sarà a Siena per una iniziativa pubblica per rilanciare il progetto di alternativa sociale e politica portato avanti dall'assemblea senese nel territorio e da tutto il movimento a livello nazionale.



"Chi l’ha detto che a Siena e provincia dobbiamo arrenderci ad una politica predatoria che ha sempre meno a che fare con le problematiche e gli interessi del territorio? Che dobbiamo arrenderci ad essere il poltronificio (traballante) del PD e terreno di conquista di una destra che vuole solo la sua fetta di potere e assicurarsi maggiori garanzie di tutela di interessi personalistici? Esiste una terza via - spiega Potere al Popolo di Siena -, ovvero costruire un’alternativa sociale e politica incisiva e costruttiva, che pensi in modo globale e agisca nel locale partendo dagli interessi di coloro che faticano ad arrivare a fine mese e a costruirsi un futuro dignitoso.



Di questa terza via, il 28 giugno alle ore 18:00 in piazza del Mercato, parleremo in una assemblea pubblica con la partecipazione di Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo. Sarà un’occasione per confrontarci con la cittadinanza sugli orizzonti del nostro movimento politico, sia a livello locale che nazionale. Parleremo di ciò che abbiamo fatto in questi tre anni e delle lotte da costruire, consapevoli che il cambiamento della realtà che ci circonda non ci verrà concesso da nessuno e dovremo costruircelo da soli, ascoltando e unendo forze e idee. Vediamo quotidianamente gli effetti della precarizzazione delle nostre vite, dello sfruttamento, delle discriminazioni, dell'erosione dei diritti, ma non possiamo stare a guardare perché il nostro futuro non può più essere nelle mani di classi dirigenti che ci sfruttano e fanno gli interessi di pochi."