Italia Viva: ''A Siena cresce e si struttura la squadra''

A Siena cresce e si struttura la squadra di Italia Viva. Accanto ai coordinatori comunali arrivano nuove figure con deleghe specifiche.



"Stiamo lavorando - spiega il coordinatore comunale di Siena, Massimo Cava - per incidere nel tessuto socio economico della città attraverso politiche nuove. Il coordinamento si occuperà di dare contributi in materia di sanità, istruzione, trasporti, attività economiche, turismo, giovani, investimenti, lavoro e sviluppo. Post pandemia Siena, come tutto il Paese, ha bisogno di uno spazio politico alternativo sia a una destra sovranista che a una sinistra massimalista. Un centro riformista può offrire l’opportunità di contribuire alla rinascita della città".



Dell'esecutivo comunale di Italia Viva fanno parte: Tiziana Bernazzi, a commercio e turismo, Mario Morellini, ambiente e infrastrutture, Eugenia Mellea, scuola e didattica, Domizio Baldini, cultura e tecnologia, Serena Verzuri, sanità e welfare, Giorgio Finucci economia e lavoro. A supportare il coordinamento ci saranno anche Gabriele Corradi, Roberto Morrocchi e Massimo Vita.